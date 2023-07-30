Яркий дизайн и свыше 700 сил: в Киеве заметили культовый американский спорткар (фото)

Dodge Challenger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 707 л. с. Спортивное купе разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает скорость свыше 320 км/ч.

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В Киеве сфотографировали Dodge Challenger SRT Hellcat 2017 года. Это одно из самых впечатляющих спортивных авто из США. Снимки Dodge появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

SRT Hellcat — сверхмощная заряженная версия Dodge Challenger. Главное ее отличие — компрессорный 6,2-литровый V8, выдающий 707 л. с. и 880 Н∙м. Кроме того, установлены тормоза Brembo и самоблокирующийся дифференциал.

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а заезд на ¼ мили (402 м) с места Hellcat осуществляет за 11,2 с. Максимальная скорость превышает 320 км/ч.

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Конкретно этот Dodge Challenger SRT Hellcat оснащен опционным пакетом Widebody, включающим обвес и расширенные крылья. Кроме того, отличить заряженную версию можно по заднему спойлеру, 20-дюймовым дискам и капоту с воздухозаборниками. В салоне установлены спортивные кресла.

Главная изюминка модели — 707-сильный компрессорный V8 Фото: Dodge

В Украине Dodge Challenger Hellcat — редкость, а в США он считается доступной спортивной моделью — его стоимость стартует с 65 000 долларов. Отличные характеристики и разумная цена сделали Hellcat культовым. Впрочем, вскоре Challenger снимут с производства и на смену ему придет электромобиль. Пока же выпустили прощальную версию модели мощностью свыше 1000 сил.

Примечательно, что двигателем Hellcat оснащали не только различные модели Dodge, но и пикап Ram 1500 TRX, который недавно появился и в Киеве.

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