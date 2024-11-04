Стильный дизайн и запас хода 500 км: презентован первый электрокроссовер Suzuki (фото)

Электромобиль Suzuki eVitara — компактный 4,3-метровый кроссовер с атлетичным дизайном. Недорогую модель предложат в версиях мощностью от 144 до 184 л. с. с передним или полным приводом.

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В Милане презентовали новый Suzuki eVitara. Первый электрический кроссовер марки поступит в продажу в Европе и Азии с лета 2025 года. О нем рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Suzuki Vitara не имеет ничего общего с бензиновым тезкой. Это серийная версия концепта eVX. Производство авто стартует весной в Индии. По предварительным данным, базовая цена Suzuki eVitara составит примерно 25 000 долларов.

В линейке модели есть полноприводный вариант Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki eVitara

Новый Suzuki eVitara сохранил атлетичный дизайн концепта с расширенными крыльями, короткими свесами, высокой оконной линией и спрятанными в стойках ручками задних дверей. Впрочем, есть и отличия: дизайн передней части стал агрессивнее, а фары — крупнее.

Кроссовер Suzuki eVitara построен на полностью новой электрической платформе HEARTECT-e. По размерам он сопоставим с бензиновым Vitara.

Электрокар отличается атлетическим дизайном Фото: Suzuki

Габариты Suzuki eVitara 2025:

длина — 4275 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1635 мм;

колесная база — 2700 мм;

клиренс — 180 мм;

масса — 1702-1860 кг.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Suzuki

Интерьер и комплектация Suzuki eVitara и Suzuki eVitara

В салоне Suzuki eVitara установлены два дисплея на передней панели, причем электрокроссовер получил совершенно новую мультимедийную систему. Примечательно, что сохранено немало кнопок. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой центральной консолью.

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Базовая комплектация Suzuki eVitara включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку смартфонов и систему удержания в полосе движения.

Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью Фото: Suzuki

Электромобиль Suzuki Vitara, характеристики

Новый Suzuki eVitara предложат в переднеприводных версиях на 144 и 175 л. с., а также в полноприводном 184-сильном варианте. Модель будет комплектоваться батареями на 49 и 61 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит примерно 400 км, во втором — более 500 км.

Между прочим, недавно стало известно, что у Suzuki eVitara будет брат-близнец Toyota.

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