Suzuki Jimny получил стильную прощальную модификацию (фото)

Suzuki Jimny Mata отличается особой окраской и дополнительной защитой днища. Внедорожник предлагается только в двухместном исполнении.

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На автошоу в Турине презентовали новый Suzuki Jimny Mata. Выпустят всего 150 внедорожников в таком исполнении. Об этом сообщается на официальном сайте Suzuki.

В переводе с японского Mata значит "До встречи". Дело в том, что это прощальная версия модели для Евросоюза. Suzuki Jimny временно покинет рынок ЕС из-за несоответствия двигателя эконормам, а вернется уже в обновленном виде и с гибридной установкой.

Запасное колесо получило новый чехол Фото: Suzuki

Внедорожник Suzuki Jimny Mata отличается решеткой радиатора в ретростиле, измененными бамперами и дополнительной защитой днища. Кроме того, у него особый серебристо-серый окрас, новые 15-дюймовые диски и брызговики. Запасное колесо спрятали в новый бокс.

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Новый Suzuki Jimny Mata предлагают только в формате двухместного фургона, ведь для коммерческого транспорта эконормы более снисходительны. Вместе с тем, комплектацию авто нельзя назвать бедной — есть климат-контроль, камера, подогрев сидений, набор систем безопасности.

Изготовят всего 150 Suzuki Jimny Mata Фото: Suzuki Внедорожник предлагается в двухместной коммерческой версии Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Mata оснащен стандартным 1,5-литровым двигателем на 102 л. с. и доступен только с 5-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

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