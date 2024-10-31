Suzuki Jimny отримав стильну прощальну модифікацію (фото)

Suzuki Jimny Mata вирізняється особливим забарвленням та додатковим захистом днища. Позашляховик промонують лише в двомісному виконанні.

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На автошоу в Турині презентували новий Suzuki Jimny Mata. Випустять лише 150 позашляховиків у такому виконанні. Про це повідомляється на офіційному сайті Suzuki.

У переводі з японської Mata значить "До зустрічі". Справа в тім, що це прощальна версія моделі для Євросоюзу. Suzuki Jimny тимчасово покине ринок ЄС через невідповідність двигуна еконормам, а повернеться уже в оновленому вигляді та з гібридною установкою.

Запасне колесо отримало новий чохол Фото: Suzuki

Позашляховик Suzuki Jimny Mata вирізняється решіткою радіатора в ретростилі, зміненими бамперами та додатковим захистом днища. Крім того, у нього особливе сріблясто-сіре забарвлення, нові 15-дюймові диски та бризковики. Запасне колесо заховали в новий бокс.

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Новий Suzuki Jimny Mata пропонують лише у форматі двомісного фургона, адже для комерційного транспорту еконорми більш поблажливі. Разом із тим, комплектацію авто не можна назвати бідною – є клімат-контроль, камера, підігрів сидінь, набір систем безпеки.

Виготовлять лише 150 Suzuki Jimny Mata Фото: Suzuki Позашляховик пропонують у двомісній комерційній версії Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Mata оснащений стандартним 1,5-літровим двигуном на 102 к. с. та доступний лише з 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

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