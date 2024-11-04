Стильний дизайн і запас ходу 500 км: презентовано перший електрокросовер Suzuki (фото)

Електромобіль Suzuki eVitara — компактний 4,3-метровий кросовер із атлетичним дизайном. Недорогу модель запропонують у версіях потужністю від 144 до 184 к. с. із переднім або повним приводом.

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У Мілані презентували новий Suzuki eVitara. Перший електричний кросовер марки надійде в продаж у Європі та Азії з літа 2025 року. Про нього розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Електромобіль Suzuki Vitara не має нічого спільного із бензиновим тезкою. Це серійна версія концепта eVX. Виробництво авто стартує навесні в Індії. За попередніми даними, базова ціна Suzuki eVitara складе приблизно 25 000 доларів.

У лінійці моделі є повнопривідний варіант Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki eVitara

Новий Suzuki eVitara зберіг атлетичний дизайн концепта із розширеними крилами, короткими звисами, високою віконною лінією і схованими в стійках ручками задніх дверей. Утім, є і відмінності: дизайн передньої частини став агресивнішим, а фари – більшими.

Кросовер Suzuki eVitara збудований на повністю новій електричній платформі HEARTECT-e. За розмірами його можна порівняти з бензиновим Vitara.

Електрокар вирізняється атлетичним дизайном Фото: Suzuki

Габарити Suzuki eVitara 2025:

довжина – 4275 мм;

ширина – 1800 мм;

висота – 1635 мм;

колісна база – 2700 мм;

кліренс – 180 мм;

маса – 1702-1860 кг.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Suzuki

Інтер'єр і комплектація Suzuki eVitara

У салоні Suzuki eVitara встановлено два дисплеї на передній панелі, причому електрокросовер отримав абсолютно нову мультимедійну систему. Примітно, що збережено чимало кнопок. Передні сидіння розділені високою дворівневою центральною консоллю.

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Базова комплектація Suzuki eVitara включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, бездротову зарядку смартфонів та систему утримання в смузі руху.

Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю Фото: Suzuki

Електромобіль Suzuki Vitara, характеристики

Новий Suzuki eVitara запропонують у передньопривідних версіях на 144 і 175 к. с., а також у повнопривідному 184-сильному варіанті. Модель комплектуватимуть батареями на 49 і 61 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе приблизно 400 км, у другому – понад 500 км.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що в Suzuki eVitara буде брат-близнюк Toyota.

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