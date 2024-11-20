460 сил і знижена витрата пального: дебютував найпотужніший позашляховик Lexus (фото)

Новий Lexus LX 700h оснащений 460-сильною гібридною установкою. Позашляховик здатен буксирувати 3,6-тонний причіп та витрачає в середньому 11,7 л на 100 км.

Лінійку Lexus LX 2025 поповнила потужна флагманська модифікація 700h. Її презентували на автосалоні в Гуанчжоу і вона надходить у продаж за ціною від 115 350 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті Lexus.

Позашляховик оснастили 460-сильною установкою Фото: Lexus

Новий Lexus LX 700h – найпотужніший позашляховик у історії японської марки. Він зберіг 3,4-літровий бензиновий V6 твін-турбо, проте його доповнили електромотором.

Сумарна віддача гібридної установки складає 460 к. с. та 790 Н∙м. Lexus LX 700h став не лише швидшим, але й економічнішим – середня витрата пального знизилася із 12,4 до 11,7 л/100 км. Примітно, що гібрид здатен буксирувати 3,6-тонний причіп, як і бензинова версія.

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Гібридна установка захищена від бруду та вологи, а за бажання її повністю можна відімкнути. Також є функція інвертора – можна живити від авто електроприлади.

Lexus LX 700h Overtrail Фото: Lexus

Новий Lexus LX 700h зберіг 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід зі знижувальною передачею. Мало того, саме гібрид отримав варіант підвищеної прохідності Overtrail із захисними накладками на кузові та позашляховими шинами розміром 265/70 R18.

До речі, на автосалоні в Гуанчжоу представили і оновлений седан Lexus ES 2025.

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