1000 сил і 2,8 с до сотні: у США створили екстремальний сімейний позашляховик (відео)

Тюнінг Dodge Durango від Hennessey збільшив потужність його 6,2-літрового V8 до 1000 сил. Важкий позашляховик розганяється до 100 км/год за 2,8 с.

Dodge Durango третього покоління невдовзі знімуть із виробництва, проте у нього продовжують з’являтися нові версії. Техаське тюнінг-ательє Hennessey Performance вирішило на прощання створити надпотужний заряджений варіант моделі H1000. Його подробиці розкрили на сайті компанії.

За основу взяли топовий Dodge Durango SRT Hellcat, який ажніяк не є повільним, адже оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 710 к. с. і 875 Н∙м.

Новий компресор Magnuson та покращена впускна система підняли його віддачу до 1000 сил і 1315 Н∙м. 8-ступінчастий автомат довелося посилити, щоб він справився із цією потужністю.

Потужність 6,2-літрового V8 зросла до 1000 сил Фото: скриншот / YouTube

Новий Dodge Durango Hennessey H1000 здатен змагатися із суперкарами, адже розганяєтьсяя до 100 км/год за 2,8 с, а заїзд на четверть милі (402 м) з місця здійснює за 10,8 с, розігнавшись на фініші до 203 км/год.

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Зовні Hennessey H1000 нічим не відрізняється від Dodge Durango SRT Hellcat, тобто він зберіг обвіс, капот із повітрозабірником та 20-дюймові диски.

Важкий позашляховик стартує до сотні за 2,8 с Фото: скриншот / YouTube

У салоні та в моторному відсіку з’явилися таблички із серійним номером моделі. Разом із тим, Dodge Durango Hennessey залишається практичним сімейним авто із трьома рядами крісел та великим багажником.

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