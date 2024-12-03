Брутальный предвестник перемен: презентован самый оригинальный Jaguar в истории (видео)

Купе Type 00 стало первым Jaguar в новом фирменном стиле. Электрокар отличается агрессивным рубленым дизайном, нетипичным для британской марки.

В США во время Недели искусства в Майами презентовали новый Jaguar Type 00. Концепт является предвестником абсолютно новой электрической модели, которая выйдет на рынок в 2026 году. Об авто рассказали на сайте британского бренда.

Jaguar переживает революционные изменения — полностью переходит на выпуск электромобилей, меняет стиль, имидж и даже логотип. Первой моделью в новом дизайне будет роскошный седан стоимостью более $130 000, но его прототип Type 00 — двухместное купе.

Новый стиль Jaguar — очень необычный не только по меркам британского бренда. На смену элегантным плавным формам пришли брутальные грани и углы. Особенно оригинально купе выглядит в розовом цвете, как у авто Барби.

Фото: Jaguar Фото: Jaguar Фото: Jaguar Фото: Jaguar

Электромобиль Jaguar Type 00 отличается очень длинным капотом и сдвинутым назад салоном. У него тонкие фары, узкие боковые окна и суженная "корма". Заднее стекло в купе отсутствует, зато спереди и сзади имитируются радиаторные решетки. Двери поднимаются вверх.

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А вот салон Jaguar Type 00 получился довольно минималистичным. Руль приплюснут, а передние сиденья разделены высокой консолью. Цифровой щиток приборов и тачскрин мультимедиа прячутся в переднюю панель, а вместо зеркал установлены камеры. В отделке использовано дерево и материалы, полученные путем вторичной переработки.

Два дисплея прячутся в переднюю панель Фото: Jaguar

Серийный электромобиль Jaguar дебютирует в 2026 году и будет построен на новой платформе JEA. Его оснастят установкой мощностью примерно 600 сил и батареей емкостью 100 кВт∙ч. Электрокар сможет преодолевать до 770 км без подзарядки, а за 15 минут его запас хода можно будет пополнить на 320 км.

Между прочим, Jaguar Land Rover недавно рассекретили первый электромобиль Range Rover, который дебютирует в ближайшее время.

Также Фокус рассказывал, что знаменитый спорткар Jaguar 80-х вернули в производство.