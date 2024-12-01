В Україні з'явився новітній 1000-сильний електромобіль Porsche за 9 мільйонів (фото)

Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT оснащений 1034-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 2,3 с. Максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.

У Львові помітили новий Porsche Taycan 2024 у найпотужнішій версії Turbo GT. Наразі в Україні лише два таких електрокари вартістю 9,6 мільйона гривень. Світлини авто опублікували на сторінці luxcars_of_ukraine в Instagram.

Електрокар отримав карбоновий обвіс та задній спойлер Фото: luxcar_of_ua

Porsche Taycan Turbo GT отримав двомоторну установку потужністю 789 к. с. у стандартному режимі та 1034 к. с. – короткочасно при активації функції Launch Control. Піковий крутний момент сягає 1240 Н∙м.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT здатен розігнатися до 100 км/год за 2,3 с, а до 200 км/год – за 4,5 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 290 км/год.

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Електричний спортивний седан отримав активну підвіску та карбоново-керамічні гальма. Акумуляторна батарея ємністю 105 кВт∙год забезпечує запас ходу 554 км.

Седан оснащений 1034-сильною установкою Фото: luxcar_of_ua

Від стандартної моделі новий Porsche Taycan Turbo GT зовні відрізняється карбоновим обвісом, заднім спойлером та 21-дюймовими дисками аеродинамічного дизайну. У салоні встановлені спортивні крісла. Також для авто можна замовити пакет Weissach із антикрилом та без задніх сидінь.

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