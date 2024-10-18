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Авто

В Україні з'явився спорткар Porsche за 12 мільйонів у патріотичному забарвленні (фото)

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Фото: instagram.com/avtopaparazzi | Porsche 911 GT3 RS — екстремальне трекове купе

Купе Porsche 911 GT3 RS оснащене високооборотною 4,0-літровою шісткою на 525 сил і отримало аеродинамічний пакет. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 296 км/год.

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В Україні засвітилося яскраве купе Porsche 911 GT3 RS. Трековий спорткар вирізняється незвичним забарвленням. Його сфотографували на київському автодромі "Чайка", а світлини опублікували на сторінці avtopaparazzi в Instagram.

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Авто вирізняється патріотичним забарвленням із тризубами
Фото: instagram.com/avtopaparazzi

На синьому кузові Porsche 911 GT3 RS з’явилися жовті та чорні зображення тризуба. Спорткар виглядає дуже ефектно.

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Спорткар отримав опційний пакет Weissach
Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Примітно, що це купе Porsche 911 GT3 RS також отримало опційний пакет Weissach, покликаний знизити масу авто. Він включає карбонові кришку багажника, дах та антикрило, а також магнієві колісні диски.

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Ззаду встановлено велике антикрило
Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Нагадаємо, що Porsche 911 GT3 RS – екстремальна полегшена версія купе із агресивним обвісом, великим антикрилом та високооборотною атмосферною шісткою об’ємом 4,0 л.

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Цей оппозитний двигун розвиває 525 к. с. та 496 Н∙м. Porsche 911 GT3 RS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а до 200 км/год – за 10,6 с. Його максимальна швидкість становить 296 км/год.

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Porsche 911 GT3 RS оснащений 525-сильною шісткою
Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Також доопрацьована ходова спорткара. Ціна Porsche 911 GT3 RS в Україні стартує з 12,6 мільйона гривень.

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