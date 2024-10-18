В Україні з'явився спорткар Porsche за 12 мільйонів у патріотичному забарвленні (фото)
Купе Porsche 911 GT3 RS оснащене високооборотною 4,0-літровою шісткою на 525 сил і отримало аеродинамічний пакет. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 296 км/год.
В Україні засвітилося яскраве купе Porsche 911 GT3 RS. Трековий спорткар вирізняється незвичним забарвленням. Його сфотографували на київському автодромі "Чайка", а світлини опублікували на сторінці avtopaparazzi в Instagram.
На синьому кузові Porsche 911 GT3 RS з’явилися жовті та чорні зображення тризуба. Спорткар виглядає дуже ефектно.
Примітно, що це купе Porsche 911 GT3 RS також отримало опційний пакет Weissach, покликаний знизити масу авто. Він включає карбонові кришку багажника, дах та антикрило, а також магнієві колісні диски.
Нагадаємо, що Porsche 911 GT3 RS – екстремальна полегшена версія купе із агресивним обвісом, великим антикрилом та високооборотною атмосферною шісткою об’ємом 4,0 л.
Цей оппозитний двигун розвиває 525 к. с. та 496 Н∙м. Porsche 911 GT3 RS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а до 200 км/год – за 10,6 с. Його максимальна швидкість становить 296 км/год.
Також доопрацьована ходова спорткара. Ціна Porsche 911 GT3 RS в Україні стартує з 12,6 мільйона гривень.
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