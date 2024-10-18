В Украине появился спорткар Porsche за 12 миллионов в патриотической расцветке (фото)

Купе Porsche 911 GT3 RS оснащено высокооборотной 4,0-литровой шестеркой на 525 сил и получило аэродинамический пакет. Спорткар способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 296 км/ч.

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В Украине засветилось яркое купе Porsche 911 GT3 RS. Трековый спорткар отличается необычной окраской. Его сфотографировали на киевском автодроме "Чайка", а фотографии опубликовали на странице avtopaparazzi в Instagram.

Авто отличается патриотической окраской с трезубцами Фото: instagram.com/avtopaparazzi

На синем кузове Porsche 911 GT3 RS появились желтые и черные изображения трезубца. Спорткар выглядит очень эффектно.

Спорткар получил опционный пакет Weissach Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Примечательно, что это купе Porsche 911 GT3 RS также получило опциональный пакет Weissach, призванный снизить массу авто. Он включает карбоновые крышку багажника, крышу и антикрыло, а также магниевые колесные диски.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Напомним, что Porsche 911 GT3 RS — экстремальная облегченная версия купе с агрессивным обвесом, большим антикрылом и высокооборотной атмосферной шестеркой объемом 4,0 л.

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Этот оппозитный двигатель развивает 525 л.с. и 496 Н∙м. Porsche 911 GT3 RS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а до 200 км/ч — за 10,6 с. Его максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Porsche 911 GT3 RS оснащен 525-сильной шестеркой Фото: instagram.com/avtopaparazzi

Также доработана ходовая спорткара. Цена Porsche 911 GT3 RS в Украине стартует с 12,6 миллиона гривен.

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