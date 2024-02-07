Майже 1000 сил і запас ходу понад 600 км: представлено новий Porsche Taycan 2024 (фото)

Новий Porsche Taycan 2024 пройшов оновлення, а його запас ходу зріс до 678 км у найбільш "далекобійній" версії. Топовий варіант Turbo S стартує до 100 км/год лише за 2,4 секунди.

Related video

Porsche презентували вже другий електромобіль за два тижні. До нового електрокросовера Macan приєднався Porsche Taycan 2024. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

У Porsche Taycan змінено передню частину Фото: Porsche

Електрокар пройшов модернізацію і з весни надійде в продаж за ціною від 99 400 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Porsche.

Новий Porsche Taycan впізнається за зміненими бамперами та оптикою, причому фари у авто матричні. Також замінено передні крила, а маса авто знижена на 15 кг. Оновлення пройшли як стандартний седан, так і універсали Sport Turismo і Cross Turismo.

Електрокар отримав надбавку в потужності Фото: Porsche

Салон Porsche Taycan 2024 практично не змінився, хіба що дещо доопрацьовано цифрову панель приладів і меню мультимедійної системи.

Важливо

Найнезвичайніший Volvo за $115 000 надійшов у виробництво (фото)

Електромобіль Porsche Taycan став потужнішим, однак поки розкрили характеристики лише деяких версій моделі. Зокрема, стало відомо, що базовий задньопривідний варіант став 489-сильним, а топовий Turbo S отримає 952-сильну установку. Розгін до 100 км/год займає 4,8 і 2,4 с, відповідно.

Porsche Taycan Cross Turismo Фото: Porsche

Porsche Taycan 2024 отримав нові батареї ємністю 89 і 105 кВт∙год. Запас ходу додав до 35% і, залежно від версії, становить від 449 до 678 км. Пікову потужність зарядки підняли до 320 кВт: тепер зарядити батарею на 80% можна за 18 хвилин.

У салоні доопрацьовано віртуальний щиток приладів

Усі Porsche Taycan 2024 отримали пневмопідвіску. Крім того, електрокару поліпшили систему рекуперативного гальмування.

Раніше Фокус розповідав про флагманський електромобіль Volkswagen.

Також ми писали про новий великий електрокросовер Jeep.