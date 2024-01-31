Новий флагманський електромобіль Jeep показали на офіційних фото

Новий Jeep Wagoneer S — 600-сильний електричний кросовер із трьома рядами сидінь. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 640 км без підзарядки.

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Опубліковано офіційні фото Jeep Wagoneer S. Флагманський електрокросовер марки вийде на ринок восени. Подробиці моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Jeep Wagoneer S оснастять 600-сильною установкою Фото: Stellantis

Новий Jeep Wagoneer S раніше вже був розсекречений на шпигунських фото. У нього витягнутий силует з великими кутами нахилу переднього і заднього скла. Електрокросовер отримав великий спойлер на даху і діодне підсвічування радіаторної решітки.

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У салоні на передній панелі встановлено одразу чотири дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. Кнопок всередині майже немає, але є круглий селектор вибору режимів їзди. Базова комплектація охоплює панорамний дах, а серед опцій буде запропонована акустика MacIntosh з 19 динаміками.

Електромобіль Jeep Wagoneer S побудований на платформі STLA Large, яку також використовуватиме новий Dodge Charger. Довжина кросовера становитиме щонайменше 5 метрів.

На передній панелі встановлено чотири дисплеї Фото: Stellantis

Новий Jeep Wagoneer S отримає повнопривідну силову установку потужністю близько 600 сил і зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу електромобіля становитиме 640 км.

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