Радикальні зміни: опубліковано перші офіційні фото Dodge Charger 2025 (фото)

Електромобіль Dodge Charger 2025 запропонують у версіях потужністю від 408 до 897 к. с. Власники зможуть "докупити" кінські сили за спеціальною підпискою.

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Опубліковано офіційні фото Dodge Charger нового покоління. Спортивна модель з'явиться наприкінці 2024 року і кардинально зміниться — стане електромобілем. Про це повідомляється на сторінці Dodge в Instagram.

Модель вийде на ринок під кінець 2024 року Фото: Dodge

Новий Dodge Charger мало чим відрізняється від передсерійного концепт-кара — його видають змінені фари, збільшені дзеркала заднього виду і дверні ручки. На кришці багажника з'явився спойлер. Силует авто витриманий у стилістиці класичного Dodge Charger 1968 року.

Покупцям запропонують версії потужністю до 897 к. с. Фото: Dodge

Відсутність вихлопних труб підтверджує, що перед нами електрокар. Раніше було заявлено, що новий Dodge Charger 2025 зі старту запропонують у трьох версіях: задньопривідній 408-сильній і повнопривідних на 680 і 897 к. с.

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Крім того, власники зможуть збільшити потужність Dodge Charger 2025 за гроші. За передплатою можна буде перевести електромотори в режим підвищеної віддачі.

У серійної моделі змінено передню частину Фото: Dodge

Раніше повідомлялося, що може з'явитися бензиновий або гібридний Dodge Charger із 3,0-літровою 510-сильною турбошестіркою, однак поки що інформацію не підтверджено.

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