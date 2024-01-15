Радикальные перемены: опубликованы первые официальные фото Dodge Charger 2025 (фото)

Электромобиль Dodge Charger 2025 предложат в версиях мощностью от 408 до 897 л. с. Владельцы смогут "докупить" лошадиные силы по специальной подписке.

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Опубликованы официальные фото Dodge Charger нового поколения. Спортивная модель появится в конце 2024 года и кардинально изменится — станет электромобилем. Об этом сообщается на странице Dodge в Instagram.

Модель выйдет на рынок под конец 2024 года Фото: Dodge

Новый Dodge Charger мало чем отличается от предсерийного концепт-кара — его выдают измененные фары, увеличенные зеркала заднего вида и дверные ручки. На крышке багажника появился спойлер. Силуэт авто выдержан в стилистике классического Dodge Charger 1968 года.

Покупателям предложат версии мощностью до 897 л. с. Фото: Dodge

Отсутствие выхлопных труб подтверждает, что перед нами электрокар. Ранее было заявлено, что новый Dodge Charger 2025 со старта предложат в трех версиях: заднеприводной 408-сильной и полноприводных на 680 и 897 л. с.

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Кроме того, владельцы смогут увеличить мощность Dodge Charger 2025 за деньги. По подписке можно будет перевести электромоторы в режим повышенной отдачи.

У серийной модели изменена передняя часть Фото: Dodge

Ранее сообщалось, что может появиться бензиновый или гибридный Dodge Charger с 3,0-литровой 510-сильной турбошестеркой, однако пока информация не подтверждается.

Ранее Фокус рассказывал, что с конвейера сошел последний Dodge Challenger.

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