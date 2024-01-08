Капсула времени из 90-х: в интернете показали знаменитый спорткар Dodge без пробега (фото)

Dodge Viper GTS 1997 года не эксплуатировался и отлично сохранился. Спортивная модель с 8,0-литровым 450-сильным V10 способна развить 298 км/ч.

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Спорткар хранили в отапливаемом гараже Фото: RM Sotheby's

На одометре Dodge Viper 1997 года высвечивается пробег в 103 км. Кузов, салон и двигатель спорткара в отличном состоянии.

Это купе Dodge заказали в 1997 году, однако затем покупатель выбрал другой Viper и отменил заказ. Некоторое время автомобиль демонстрировался в шоуруме у дилера, а приобрели его только в 2005 году за $72 750.

Оснащение включает кондиционер и акустику Alpine Фото: RM Sotheby's

Первый владелец хранил Dodge Viper в отапливаемом гараже и не эксплуатировал его – за 15 лет авто проехало всего 27 км. Вместе с тем, его регулярно обслуживали и меняли все рабочие жидкости.

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В 2020 году Dodge Viper GTS продали уже за 111 000 долларов. С тех пор капсула времени еще подорожала и теперь за спорткар планируют выручить уже $150 000.

Под капотом установлен 8,0-литровый 450-сильный V10 Фото: RM Sotheby's

Dodge Viper GTS оснащен 8,0-литровым 450-сильным V10 и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 298 км/ч. Комплектация включает кондиционер и аудиосистему Alpine с CD-плеером.

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