Гость из 60-х: обнаружен культовый спортивный Chevrolet в новом состоянии (фото)

Chevrolet Impala 1963 года проехал всего 38,6 тыс. км. Знаменитое спортивное купе с 340-сильным V8 отлично сохранилось и не требует реставрации.

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В США обнаружена идеально сохраненный Chevrolet Impala 1963 года. Культовое спортивное авто выглядит как новое. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Пробег авто составляет всего 38,6 тыс. км Фото: autoevolution.com

Пробег купе Chevrolet Impala за шесть десятилетий составляет всего 38,6 тыс. км. Об автомобиле заботились и очень мало его эксплуатировали. Спорткар большую часть времени простоял в гараже.

Салон Chevrolet Impala хорошо сохранился Фото: autoevolution.com

Автомобиль хорошо сохранился и его можно назвать капсулой времени. У него родная краска и на кузове отсутствует ржавчина. Салон Chevrolet Impala выглядит как новый – отделка чистая и без повреждений.

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Купе ценно тем, что это заряженная спортивная версия Chevrolet Impala SS. Под капотом авто установлен 6,7-литровый V8 мощностью 340 л. с., работающий в паре с 2-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 8 с, а максимальная скорость составляет около 200 км/ч.

Под капотом установлен 6,7-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Нынешний владелец, нашедший авто, готов его продать. Цена Chevrolet Impala SS составляет свыше 40 000 долларов.

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