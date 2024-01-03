Гость из 60-х: обнаружен культовый спортивный Chevrolet в новом состоянии (фото)
Chevrolet Impala 1963 года проехал всего 38,6 тыс. км. Знаменитое спортивное купе с 340-сильным V8 отлично сохранилось и не требует реставрации.
В США обнаружена идеально сохраненный Chevrolet Impala 1963 года. Культовое спортивное авто выглядит как новое. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Пробег купе Chevrolet Impala за шесть десятилетий составляет всего 38,6 тыс. км. Об автомобиле заботились и очень мало его эксплуатировали. Спорткар большую часть времени простоял в гараже.
Автомобиль хорошо сохранился и его можно назвать капсулой времени. У него родная краска и на кузове отсутствует ржавчина. Салон Chevrolet Impala выглядит как новый – отделка чистая и без повреждений.Важно
Купе ценно тем, что это заряженная спортивная версия Chevrolet Impala SS. Под капотом авто установлен 6,7-литровый V8 мощностью 340 л. с., работающий в паре с 2-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 8 с, а максимальная скорость составляет около 200 км/ч.
Нынешний владелец, нашедший авто, готов его продать. Цена Chevrolet Impala SS составляет свыше 40 000 долларов.
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