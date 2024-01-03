Гість із 60-х: виявлено культовий спортивний Chevrolet у новому стані (фото)
Chevrolet Impala 1963 року проїхав лише 38,6 тис. км. Знамените спортивне купе з 340-сильним V8 чудово збереглося і не потребує реставрації.
У США виявлено ідеально збережений Chevrolet Impala 1963 року. Культове спортивне авто виглядає як нове. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Пробіг купе Chevrolet Impala за шість десятиліть становить лише 38,6 тис. км. Про автомобіль дбали і дуже мало його експлуатували. Спорткар більшу частину часу простояв у гаражі.
Автомобіль добре зберігся і його можна назвати капсулою часу. У нього рідна фарба і на кузові відсутня іржа. Салон Chevrolet Impala виглядає як новий — оздоблення чисте і без пошкоджень.Важливо
Купе цінне тим, що це заряджена спортивна версія Chevrolet Impala SS. Під капотом авто встановлено 6,7-літровий V8 потужністю 340 к. с., що працює в парі з 2-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає приблизно 8 с, а максимальна швидкість становить близько 200 км/год.
Нинішній власник, який знайшов авто, готовий його продати. Ціна Chevrolet Impala SS становить понад 40 000 доларів.
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