Капсула часу з 90-х: виявлено знаменитий 33-річний Chevrolet без пробігу (фото)

Chevrolet 454 SS вважається одним із засновників сегмента спортивних пікапів. Автомобіль оснащений величезним 7,4-літровим V8.

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У США виявлено ідеально збережену капсулу часу Chevrolet 454 SS 1990 року. Спортивний пікап простояв понад 30 років у гаражі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пікап Chevrolet ідеально зберігся Фото: Mecum

На одометрі Chevrolet 454 SS висвічується пробіг лише 14 км. Власник одразу після купівлі поставив автомобіль у гараж, де він і простояв до наших днів. Тепер він планує продати його на аукціоні.

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Пікап Chevrolet 454 SS 1990 року виглядає як новий. У нього ідеальний стан лакофарбового покриття і рідна гума BF Goodrich. У салоні сидіння досі запаковані в поліетиленові чохли.

Сидіння досі запаковані в поліетиленові чохли Фото: Mecum

На вікні Chevrolet 454 SS досі приклеєна накладна на авто. Комплектація пікапа включає кондиціонер, центральний замок, електросклопідйомники, магнітолу і круїз-контроль.

Пікап оснащений величезним 7,4-літровим V8 Фото: Mecum

Chevrolet 454 SS — один із перших у світі заряджених пікапів. Під його капотом встановлено величезний 7,4-літровий V8 потужністю 230 к. с. У нього 3-ступінчаста автоматична КПП і задній привід. Крім того, у пікапа доопрацьована підвіска і встановлені амортизатори Bilstein.

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