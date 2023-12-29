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Капсула часу за $400 000: виявлено рідкісний Corvette 1969 року з пробігом 580 км (фото)

Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette C3
Фото: RM Sotheby's | Chevrolet Corvette L89 ніколи не ставили на облік

Випущено тільки 390 заряджених Chevrolet Corvette L89 1969 року. Родзинкою спорткара є великий 7,0-літровий V8 потужністю 435 сил.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року. За раритетне авто планують отримати від 300 000 до 400 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Пробіг автомобіля становить лише 580 км
Фото: RM Sotheby's

Класичні Chevrolet Corvette C3 цінуються колекціонерами, але, як правило, в рази дешевше. Висока ціна цього кабріолета зумовлена двома факторами.

Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Спорткар брав активну участь у драгрейсингу
Фото: RM Sotheby's

По-перше, це дуже рідкісна заряджена версія Chevrolet Corvette L89 — у 1969 році випущено лише 390 таких авто. Спорткар оснащений 7,0-літровим 435-сильним V8 з алюмінієвими головками блоку циліндрів. З 4-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути швидкість понад 240 км/год.

салон Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Фото: RM Sotheby's

По-друге, це справжня капсула часу, яку ніколи не реєстрували. Пробіг авто становить лише 580 км.

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Річ у тім, що цей Chevrolet Corvette L89 придбав гонщик Стів Хоннелл. Він брав участь на ньому в драгрейсингу і не їздив дорогами загального користування, тому і не ставив машину на облік.

corvette l89, Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Під капотом встановлено 7,0-літровий 435-сильний V8
Фото: RM Sotheby's

Хоча Corvette використовували в перегонах, він оснащений радіо, підсилювачем керма і знімним жорстким дахом. Стів Хоннелл зберігав спорткар у гаражі до 2005 року, а потім продав його і новий власник відреставрував авто.

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