Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Преміум із 90-х: виявлено розкішну 27-річну Mazda у стані нового авто (фото)

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула часу
Фото: carscoops.com | Mazda Millenia — розкішна версія моделі Xedos 9 для США

Mazda Millenia — преміальний седан Е-класу з дорогим внутрішнім оздобленням і багатою комплектацією. Автомобіль оснащений клімат-контролем і електроприводом передніх сидінь.

Related video

У США виявлено ідеально збережену Mazda Millenia 1996 року. Седан проїхав лише 2045 км (1272 милі). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула часу Fullscreen
Седан проїхав лише 2045 км за 27 років
Фото: carscoops.com

Mazda Millenia була придбана в американському штаті Вірджинія і більше стояла в гаражі, ніж їздила. Автомобіль має вигляд як новий.

Кузов Mazda Millenia ідеально зберігся — на ньому немає іржі або будь-яких пошкоджень. У седана рідна гума і дуже хороший стан внутрішнього оздоблення.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула часу Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: carscoops.com

Millenia — американська назва дорожчої версії Mazda Xedos 9. Седан Е-класу позиціонували, як преміальний, і він намагався конкурувати з Acura, Infiniti і Lexus.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула часу Fullscreen
Передні сидіння отримали електропривод
Фото: carscoops.com

Саме тому салон Mazda Millenia оздоблений шкірою і деревом, є клімат-контроль, круїз-контроль, 2 подушки безпеки і електропривод передніх сидінь.

Важливо
Японська якість: Toyota Camry поїхала після 15 років простою на парковці в Україні (відео)
Японська якість: Toyota Camry поїхала після 15 років простою на парковці в Україні (відео)

Mazda Xedos 9/Millenia оснащений 2,5-літровим бензиновим V6 потужністю 173 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 2,5-літровий V6
Фото: carscoops.com

Зараз ця капсула часу Mazda Millenia виставлена на продаж у США. За неї просять 18 700 доларів.

До речі, в сучасній лінійці Mazda також з'явилися преміальні моделі — такі, як кросовер CX-60, що побував на тесті Фокуса.

Також ми повідомляли, що в Україні виявили Lexus 2007 року з пробігом лише 673 км.