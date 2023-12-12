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Авто

Премиум из 90-х: обнаружена роскошная 27-летняя Mazda в состоянии нового авто (фото)

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула времени
Фото: carscoops.com | Mazda Millenia — роскошная версия модели Xedos 9 для США

Mazda Millenia — премиальный седан Е-класса с дорогой внутренней отделкой и богатой комплектацией. Автомобиль оснащен климат-контролем и электроприводом передних сидений.

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В США обнаружена идеально сохраненная Mazda Millenia 1996 года. Седан проехал всего 2045 км (1272 мили). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула времени Fullscreen
Седан проехал всего 2045 км за 27 лет
Фото: carscoops.com

Mazda Millenia была приобретена в американском штате Вирджиния и больше стояла в гараже, чем ездила. Автомобиль выглядит как новый.

Кузов Mazda Millenia идеально сохранился – на нем нет ржавчины или каких либо повреждений. У седана родная резина и очень хорошее состояние внутренней отделки.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула времени Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: carscoops.com

Millenia – американское название более дорогой версии Mazda Xedos 9. Седан Е-класса позиционировали, как премиальный, и он пытался конкурировать с Acura, Infiniti и Lexus.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула времени Fullscreen
Передние сиденья получили электропривод
Фото: carscoops.com

Именно поэтому салон Mazda Millenia отделан кожей и деревом, есть климат-контроль, круиз-контроль, 2 подушки безопасности и электропривод передних сидений.

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Mazda Xedos 9/Millenia оснащен 2,5-литровым бензиновым V6 мощностью 173 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Mazda Xedos 9, Mazda Millenia 1996, Mazda Millenia, капсула времени Fullscreen
Под капотом установлен 2,5-литровый V6
Фото: carscoops.com

Сейчас эта капсула времени Mazda Millenia выставлена на продажу в США. За нее просят 18 700 долларов.

К слову, в современной линейке Mazda также появились премиальные модели — такие, как кроссовер CX-60, побывавший на тесте Фокуса.

Также мы сообщали, что в Украине обнаружили Lexus 2007 года с пробегом всего 673 км.