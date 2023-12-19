Ексклюзив із 2000-х: в Україну привезли раритетні британські суперкари без пробігу (фото)

У Києві з'явилися суперкари Aston Martin DB9 і V12 Vantage у новому стані. Довгий час автомобілі зберігалися в колекції на Близькому Сході.

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Незважаючи на війну, в Україну стали активніше ввозити раритетні ретро-авто. Так, нещодавно в Києві з'явилися рідкісні Aston Martin без пробігу, а тепер до столиці привезли ще два колекційних авто британської марки. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

В Україну приїхали купе Aston Martin DB9 і V12 Vantage. Понад 10 років суперкари зберігалися в колекції на Близькому Сході, де було зібрано одразу вісім різних Aston Martin помаранчевого кольору. Автомобілі не експлуатувалися і тепер це капсули часу: пробіг Aston Martin V12 Vantage становить лише 125 км, а DB9 — 129 км.

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Купе Aston Martin DB9 випускали з 2004 по 2016 рік. Суперкар Aston Martin V12 Vantage — лімітована заряджена версія моделі V8 Vantage, випущена 2009 року.

Обидва автомобілі оснащені 6,0-літровим атмосферним V12. У Aston Martin DB9 цей двигун розвивав від 450 до 517 к. с., залежно від версії. Aston Martin V12 Vantage пропонувався виключно в 517-сильному виконанні.

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