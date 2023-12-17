Як у Елвіса: в Україні виставлено на продаж розкішне американське авто 50-х (фото)

Cadillac DeVille 1959 року — розкішна 5,7-метрова модель із 325-сильним V8. Купе оснащене автоматичною КПП, кондиціонером і електросклопідйомниками.

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У Києві на продаж виставили купе Cadillac DeVille 1959 року. Культовий розкішний автомобіль є великою рідкістю в нашій країні. Про нього розповіли на Auto.ria.

В авто величезні кілі на задніх крилах Фото: auto.ria.com

Cadillac DeVille випускали з 1949 року, і його вважали флагманською моделлю, що увібрала в себе всі новітні досягнення концерну General Motors. Наприклад, цей Cadillac DeVille 1959 року оснащений кондиціонером, підсилювачем керма й електросклопідйомниками, а за доплату йому пропонували круїз-контроль і електропривод сидінь.

Оснащення включає кондиціонер і електросклопідйомники Фото: auto.ria.com

Саме Cadillac DeVille 1959 року є найціннішим і найкультовішим варіантом моделі. Такий автомобіль був і в Елвіса Преслі, який дуже любив Cadillac.

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У 5,7-метрового купе величезні кілі на задніх крилах. Крім того, воно отримало опціонний пакет Continental із запасним колесом на кришці багажника.

Купе оснащене 6,4-літровим 325-сильним V8 Фото: auto.ria.com

Під капотом встановлено 6,4-літровий V8 потужністю 325 к. с., а в парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість становить 185 км/год.

Cadillac DeVille відреставровано, а його пробіг становить 36 тис. км. Його оцінили в $125 000. Кілька років тому авто демонстрували на фестивалі OldCarLand.

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