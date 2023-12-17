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Як у Елвіса: в Україні виставлено на продаж розкішне американське авто 50-х (фото)

Cadillac DeVille 1959, Cadillac DeVille, Cadillac 1959
Фото: auto.ria.com | Cadillac DeVille — флагманська представницька модель марки

Cadillac DeVille 1959 року — розкішна 5,7-метрова модель із 325-сильним V8. Купе оснащене автоматичною КПП, кондиціонером і електросклопідйомниками.

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У Києві на продаж виставили купе Cadillac DeVille 1959 року. Культовий розкішний автомобіль є великою рідкістю в нашій країні. Про нього розповіли на Auto.ria.

Cadillac DeVille, Cadillac DeVille 1959, Cadillac 1959 Fullscreen
В авто величезні кілі на задніх крилах
Фото: auto.ria.com

Cadillac DeVille випускали з 1949 року, і його вважали флагманською моделлю, що увібрала в себе всі новітні досягнення концерну General Motors. Наприклад, цей Cadillac DeVille 1959 року оснащений кондиціонером, підсилювачем керма й електросклопідйомниками, а за доплату йому пропонували круїз-контроль і електропривод сидінь.

салон Cadillac DeVille, Cadillac DeVille 1959, Cadillac 1959 Fullscreen
Оснащення включає кондиціонер і електросклопідйомники
Фото: auto.ria.com

Саме Cadillac DeVille 1959 року є найціннішим і найкультовішим варіантом моделі. Такий автомобіль був і в Елвіса Преслі, який дуже любив Cadillac.

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У 5,7-метрового купе величезні кілі на задніх крилах. Крім того, воно отримало опціонний пакет Continental із запасним колесом на кришці багажника.

двигун Cadillac DeVille, Cadillac DeVille 1959, Cadillac 1959 Fullscreen
Купе оснащене 6,4-літровим 325-сильним V8
Фото: auto.ria.com

Під капотом встановлено 6,4-літровий V8 потужністю 325 к. с., а в парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість становить 185 км/год.

Cadillac DeVille відреставровано, а його пробіг становить 36 тис. км. Його оцінили в $125 000. Кілька років тому авто демонстрували на фестивалі OldCarLand.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили розкішний флагманський Cadillac 90-х.

Також ми писали, що в Україні виявили рідкісне італійське авто 70-х.