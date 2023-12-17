Как у Элвиса: в Украине выставлено на продажу роскошное американское авто 50-х (фото)

Cadillac DeVille 1959 года — роскошная 5,7-метровая модель с 325-сильным V8. Купе оснащено автоматической КПП, кондиционером и электростеклоподъемниками.

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В Киеве на продажу выставили купе Cadillac DeVille 1959 года. Культовый роскошный автомобиль является большой редкостью в нашей стране. О нем рассказали на Auto.ria.

У авто огромные кили на задних крыльях Фото: auto.ria.com

Cadillac DeVille выпускали с 1949 года и он считался флагманской моделью, вобравшей в себя все новейшие достижения концерна General Motors. К примеру, этот Cadillac DeVille 1959 года оснащен кондиционером, усилителем руля и электростеклоподъемниками, а за доплату ему предлагали круиз-контроль и электропривод сидений.

Оснащение включает кондиционер и электростеклоподъемники Фото: auto.ria.com

Именно Cadillac DeVille 1959 года является самым ценным и самым культовым вариантом модели. Такой автомобиль был и у Элвиса Пресли, который очень любил Cadillac.

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У 5,7-метрового купе огромные кили на задних крыльях. Кроме того, оно получило опционный пакет Continental с запасным колесом на крышке багажника.

Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8 Фото: auto.ria.com

Под капотом установлен 6,4-литровый V8 мощностью 325 л. с., а в паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Cadillac DeVille отреставрирован, а его пробег составляет 36 тыс. км. Его оценили в $125 000. Несколько лет назад авто демонстрировали на фестивале OldCarLand.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели роскошный флагманский Cadillac 90-х.

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