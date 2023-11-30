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Авто

Ексклюзив за $750 000: визначено найдорожче авто на українському ринку (фото)

Ferrari SF90 Stradale, суперкар Ferrari, новий Ferrari SF90 Stradale
Фото: auto.ria.com | Ferrari SF90 Stradale оцінили в $750 000

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — флагманська модель італійської марки. Повнопривідне купе оснащене 1000-сильною установкою і здатне розвинути 340 км/год.

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Навіть під час війни на українському ринку з'являються дорогі екзотичні автомобілі. Зокрема, в Одесі виставили на продаж суперкар Ferrari SF90 Stradale. Відповідне оголошення з'явилося на Auto.ria.

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Суперкар здатний розвинути 340 км/год
Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale 2022 року оцінили в 750 000 доларів. Це найдорожче авто на українському ринку, причому воно старе — з пробігом 2000 км. У нашу країну його ввезли на початку нинішнього року. Загалом в Україні тільки два таких купе.

Авто оснащене опціонним трековим пакетом Assetto Fiorano. Він знизив масу на 30 кг, а також включає аеродинамічний пакет і спортивну підвіску.

салон Ferrari SF90 Stradale, суперкар Ferrari, новий Ferrari SF90 Stradale Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та карбоном
Фото: auto.ria.com

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — флагманська модель італійської марки. Гібридне купе отримало 4,0-літровий V8 твін-турбо і три електромотори загальною потужністю 1000 к. с.

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Ferrari SF90 Stradale здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год — за 7,8 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год. Разом з тим, гібрид може проїхати до 25 км в електричному режимі.

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Суперкар оснащений 1000-сильною гібридною установкою
Фото: auto.ria.com

SF90 Stradale — одна з небагатьох повнопривідних моделей Ferrari. До того ж, у нього немає традиційної задньої передачі — для заднього ходу електромотори переходять у реверс.

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