Эксклюзив из 2000-х: в Украину привезли раритетные британские суперкары без пробега (фото)

В Киеве появились суперкары Aston Martin DB9 и V12 Vantage в новом состоянии. Долгое время автомобили хранились в коллекции на Ближнем Востоке.

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Несмотря на войну, в Украину стали активнее ввозить раритетные ретро-авто. Так, недавно в Киеве появились редкие Aston Martin без пробега, а теперь в столицу привезли еще два коллекционных авто британской марки. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

В Украину приехали купе Aston Martin DB9 и V12 Vantage. Более 10 лет суперкары хранились в коллекции на Ближнем Востоке, где были собраны сразу восемь разных Aston Martin оранжевого цвета. Автомобили не эксплуатировались и теперь это капсулы времени: пробег Aston Martin V12 Vantage составляет всего 125 км, а DB9 – 129 км.

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Купе Aston Martin DB9 выпускали с 2004 по 2016 год. Суперкар Aston Martin V12 Vantage – лимитированная заряженная версия модели V8 Vantage, выпущенная в 2009 году.

Оба автомобиля оснащены 6,0-литровым атмосферным V12. В Aston Martin DB9 этот двигатель развивал от 450 до 517 л. с., в зависимости от версии. Aston Martin V12 Vantage предлагался исключительно в 517-сильном исполнении.

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