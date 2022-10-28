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Авто

Культовый спорткар Dodge Viper превратили в безумный лимузин (фото)

Лимузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лимузин Dodge Viper, тюнинг Dodge Viper
Лимузин Dodge Viper достигает 7,6 м в длину

Кабриолет Dodge Viper первого поколения разрезали пополам и добавили секцию длиной в 3 метра. Теперь в его салоне поместятся 12 человек.

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В США обнаружен очень нестандартный Dodge Viper 1996 года. Легендарный американский спорткар переделали в огромный лимузин. Сейчас неординарный автомобиль выставили на продажу за 160 000 долларов.

Лимузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лимузин Dodge Viper, тюнинг Dodge Viper Fullscreen
За основу взяли кабриолет Dodge Viper 1996 года
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Как ни странно, для доработки выбрали не купе, а кабриолет Dodge Viper первого поколения. Автомобиль разрезали пополам и добавили вставку со второй парой дверей. В итоге, длина достигла 7,6 м – это на 3 метра больше, чем у стандартного Viper. Потерю жесткости компенсировали дополнительной дугой за передним креслами.

Лимузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лимузин Dodge Viper, тюнинг Dodge Viper Fullscreen
Лимузин оснащен 390-сильным V8

В салоне появились два широких кожаных дивана, а сзади установили два кресла от другого Dodge Viper. Кабриолет рассчитан на 12 человек и неоднократно использовался для различных шоу и праздничных мероприятий.

Лимузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лимузин Dodge Viper, тюнинг Dodge Viper Fullscreen
В салоне появились кожаные диваны

По неизвестной причине под капотом стоит не оригинальный 8,0-литровый V10, а 5,9-литровый V8 от Dodge Ramcharger. Двигатель доработан и его мощность увеличена до 390 л. с. В паре с ним работает родная 6-ступенчатая механическая КПП Viper.

Лимузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лимузин Dodge Viper, тюнинг Dodge Viper Fullscreen
Автомобиль віставили на продажу за $160 000

Это далеко не единственный спорткар-лимузин. Ранее подобным образом тюнинговали даже классический Ferrari.

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