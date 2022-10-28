Культовый спорткар Dodge Viper превратили в безумный лимузин (фото)

Кабриолет Dodge Viper первого поколения разрезали пополам и добавили секцию длиной в 3 метра. Теперь в его салоне поместятся 12 человек.

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В США обнаружен очень нестандартный Dodge Viper 1996 года. Легендарный американский спорткар переделали в огромный лимузин. Сейчас неординарный автомобиль выставили на продажу за 160 000 долларов.

[ + – ] За основу взяли кабриолет Dodge Viper 1996 года

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Как ни странно, для доработки выбрали не купе, а кабриолет Dodge Viper первого поколения. Автомобиль разрезали пополам и добавили вставку со второй парой дверей. В итоге, длина достигла 7,6 м – это на 3 метра больше, чем у стандартного Viper. Потерю жесткости компенсировали дополнительной дугой за передним креслами.

[ + – ] Лимузин оснащен 390-сильным V8

В салоне появились два широких кожаных дивана, а сзади установили два кресла от другого Dodge Viper. Кабриолет рассчитан на 12 человек и неоднократно использовался для различных шоу и праздничных мероприятий.

[ + – ] В салоне появились кожаные диваны

По неизвестной причине под капотом стоит не оригинальный 8,0-литровый V10, а 5,9-литровый V8 от Dodge Ramcharger. Двигатель доработан и его мощность увеличена до 390 л. с. В паре с ним работает родная 6-ступенчатая механическая КПП Viper.

[ + – ] Автомобиль віставили на продажу за $160 000

Это далеко не единственный спорткар-лимузин. Ранее подобным образом тюнинговали даже классический Ferrari.

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