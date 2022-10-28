Культовий спорткар Dodge Viper перетворили на шалений лімузин (фото)

Кабріолет Dodge Viper першого покоління розрізали навпіл і додали секцію завдовжки 3 метри. Тепер у його салоні помістяться 12 осіб.

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У США знайдено дуже нестандартний Dodge Viper 1996 року. Легендарний американський спорткар переробили у величезний лімузин. Наразі неординарний автомобіль виставили на продаж за 160 000 доларів.

[ + – ] За основу взяли кабріолет Dodge Viper 1996

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Як не дивно, для опрацювання обрали не купе, а кабріолет Dodge Viper першого покоління. Автомобіль розрізали навпіл і додали вставку з другою парою дверей. Зрештою довжина досягла 7,6 м — це на 3 метри більше, ніж у стандартного Viper. Втрату жорсткості компенсували додатковою дугою за передніми кріслами.

[ + – ] Лімузин оснащений 390-сильним V8

У салоні з'явилися два широкі шкіряні дивани, а ззаду встановили два крісла від іншого Dodge Viper. Кабріолет розрахований на 12 осіб і неодноразово використовувався для різноманітних шоу та святкових заходів.

[ + – ] У салоні з'явилися шкіряні дивани

З невідомої причини під капотом стоїть не оригінальний 8,0-літровий V10, а 5,9-літровий V8 від Dodge Ramcharger. Двигун доопрацьований і його потужність збільшена до 390 к. с. У парі з ним працює рідна 6-ступінчаста механічна КПП Viper.

[ + – ] Автомобіль виставили на продаж за $160 000

Це далеко не єдиний спорткар-лімузин. Раніше подібним способом тюнінгували навіть класичний Ferrari.

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