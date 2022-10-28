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Авто

Культовий спорткар Dodge Viper перетворили на шалений лімузин (фото)

Лімузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лімузин Dodge Viper, тюнінг Dodge Viper
Лімузин Dodge Viper сягає 7,6 м у довжину

Кабріолет Dodge Viper першого покоління розрізали навпіл і додали секцію завдовжки 3 метри. Тепер у його салоні помістяться 12 осіб.

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У США знайдено дуже нестандартний Dodge Viper 1996 року. Легендарний американський спорткар переробили у величезний лімузин. Наразі неординарний автомобіль виставили на продаж за 160 000 доларів.

Лімузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лімузин Dodge Viper, тюнінг Dodge Viper Fullscreen
За основу взяли кабріолет Dodge Viper 1996
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Як не дивно, для опрацювання обрали не купе, а кабріолет Dodge Viper першого покоління. Автомобіль розрізали навпіл і додали вставку з другою парою дверей. Зрештою довжина досягла 7,6 м — це на 3 метри більше, ніж у стандартного Viper. Втрату жорсткості компенсували додатковою дугою за передніми кріслами.

Лімузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лімузин Dodge Viper, тюнінг Dodge Viper Fullscreen
Лімузин оснащений 390-сильним V8

У салоні з'явилися два широкі шкіряні дивани, а ззаду встановили два крісла від іншого Dodge Viper. Кабріолет розрахований на 12 осіб і неодноразово використовувався для різноманітних шоу та святкових заходів.

Лімузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лімузин Dodge Viper, тюнінг Dodge Viper Fullscreen
У салоні з'явилися шкіряні дивани

З невідомої причини під капотом стоїть не оригінальний 8,0-літровий V10, а 5,9-літровий V8 від Dodge Ramcharger. Двигун доопрацьований і його потужність збільшена до 390 к. с. У парі з ним працює рідна 6-ступінчаста механічна КПП Viper.

Лімузин Додж Вайпер, Додж Вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, лімузин Dodge Viper, тюнінг Dodge Viper Fullscreen
Автомобіль виставили на продаж за $160 000

Це далеко не єдиний спорткар-лімузин. Раніше подібним способом тюнінгували навіть класичний Ferrari.

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