Семейный суперкар: в Украине обнаружили редчайший заряженный Opel Omega на 380 сил (фото)

Всего выпущено только 950 заряженных Opel Lotus Omega. Спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 282 км/ч.

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В Украине выставили на продажу очень редкий Opel Lotus Omega 1993 года. Такой заряженный седан – единственный в Украине. Информация о раритетном авто появилась на Auto.ria.

Выпущено только 950 Opel Lotus Omega Фото: auto.ria.com

Британский Lotus выполнил экстремальный тюнинг Opel Omega первого поколения и превратил его в семейный спорткар. Всего с 1990 по 1993 год выпущено лишь 950 таких седанов, которые продавали как Opel Lotus Omega или Lotus Carlton.

Седан получил обвес и заднее антикрыло Фото: auto.ria.com

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В Lotus создали для Opel Omega 3,6-литровую рядную шестерку с турбонаддувом на 382 л. с. и 557 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Авто могло соперничать с суперкарами тех лет.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: auto.ria.com

Кроме того, специалисты Lotus доработаны подвеску и рулевое управление Opel Omega, а также установили увеличенные тормоза. Отличить заряженную версию можно по обвесу, 17-дюймовым дискам и заднему антикрылу.

Под капотом прячется 382-сильная турбошестерка Фото: auto.ria.com

В салоне Opel Lotus Omega установлены спортивные сиденья и заменены приборы. Оснащение включает кондиционер, подогрев кресел, электростеклоподъемники и кассетную магнитолу. Пробег авто составляет 120 тыс. км, а цена — $75 000. Это немало, но и в Европе Lotus Omega стоят столько же.

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