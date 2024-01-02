Раритет из 80-х: в Киеве замечен роскошный британский хэтчбек с V8 под капотом (фото)

Rover SD1 — премиальный хэтчбек D-класса с необычной конструкцией. У автомобиля задний привод и 3,5-литровая восьмерка под капотом.

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В Киеве сфотографировали очень необычный Rover SD1 1982 года. Большой хэтчбек является редкостью на украинских дорогах. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

У хэтчбека заднеприводная компоновка

Rover SD1 – один из первых премиальных хэтчбеков на рынке. Нетипичную 4,7-метровую модель D-класса выпускали с 1976 по 1986 год, причем в 1977 году она стала авто года в Европе.

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Граненый дизайн Rover SD1 разработал известный британский стилист Чарльз Спенсер Кинг, создавший первый Range Rover. Интересно, что хэтчбек является заднеприводным.

Салон авто отделан велюром

Поскольку Rover SD1 считался флагманом британской марки, то он был неплохо оснащен, по меркам 80-х. Автомобиль получил кондиционер, центральный замок, магнитолу, люк и электростеклоподъемники, а его салон отделали велюром.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым V8

В Киеве заметили топовый вариант Rover SD1. Главная его особенность – 3,5-литровый 157-сильный V8 от Range Rover. С 5-ступенчатой механической КПП хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 203 км/ч. Модель предлагали и с 3-ступенчатым автоматом.

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