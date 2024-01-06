Сімейний суперкар: в Україні виявили рідкісний заряджений Opel Omega на 380 сил (фото)

Загалом випущено тільки 950 заряджених Opel Lotus Omega. Спортивний седан здатний розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 282 км/год.

Related video

В Україні виставили на продаж дуже рідкісний Opel Lotus Omega 1993 року. Такий заряджений седан — єдиний в Україні. Інформація про раритетне авто з'явилася на Auto.ria.

Випущено тільки 950 Opel Lotus Omega Фото: auto.ria.com

Британський Lotus виконав екстремальний тюнінг Opel Omega першого покоління і перетворив його на сімейний спорткар. Загалом з 1990 по 1993 рік випущено лише 950 таких седанів, які продавали як Opel Lotus Omega або Lotus Carlton.

Седан отримав обвіс і заднє антикрило Фото: auto.ria.com

Важливо

В Україні з'явився недорогий рамний пікап із дизелем і автоматичною КПП (фото)

У Lotus створили для Opel Omega 3,6-літрову рядну шістку з турбонаддувом на 382 к. с. і 557 Н∙м. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Авто могло змагатися з суперкарами тих років.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: auto.ria.com

Крім того, фахівці Lotus доопрацювали підвіску і рульове управління Opel Omega, а також встановили збільшені гальма. Відрізнити заряджену версію можна за обвісом, 17-дюймовими дисками і заднім антикрилом.

Під капотом ховається 382-сильна турбошістка Фото: auto.ria.com

У салоні Opel Lotus Omega встановлено спортивні сидіння і замінено прилади. Оснащення охоплює кондиціонер, підігрів крісел, електросклопідйомники і касетну магнітолу. Пробіг авто становить 120 тис. км, а ціна — $75 000. Це чимало, але і в Європі Lotus Omega коштують стільки ж.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився надпотужний електрокросовер Lotus із запасом ходу 650 км.

Також ми писали, що в Києві бачили рідкісний британський хетчбек із V8 під капотом.