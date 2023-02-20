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На продаж виставили два неймовірно рідкісні заряджені Opel Omega 90-х (фото)

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Фото: United Imports Cars | Opel Lotus Omega був випущений обмеженим тиражем у 950 екземплярів

Opel Lotus Omega має динаміку на рівні суперкарів початку 90-х. Зараз ці авто є справжньою перлиною серед колекціонерів у всьому світі.

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У США на продаж виставили відразу два найшвидші седани початку 90-х — Opel Lotus Omega. Вони добре збереглися і мають невеликі пробіги. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Opel Lotus Omega (також відомий як Lotus Carlton) побудований на базі стандартного седана, але був суттєво доопрацьований. Під капотом розташувався 3,6-літровий шестициліндровий турбований двигун потужністю 377 к.с. і 557 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною КПП. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 283 км/год.

Opel Lotus Omega Fullscreen
Opel Lotus Omega оснащений 3,6-літровим двигуном із подвійним турбонаддувом.
Фото: United Imports Cars

Серед доробок також є спортивна підвіска, колісні диски BBS та покращена гальмівна система. Також Opel Lotus Omega отримав новий кузовний обвіс та спойлер на кришці багажника. Усього було випущено лише 950 таких авто.

Opel Lotus Omega Fullscreen
Opel Lotus Omega зовні відрізняється від стандартного седана новим кузовним обважуванням, колісними дисками та спойлером.
Фото: United Imports Cars

Один із двох виставлених на продаж Opel Lotus Omega має пробіг 112 452 км. Його ціна складає 69 850 доларів. Більшість часу автомобіль провів у Франції. Близько трьох років тому седан імпортували до США.

Opel Lotus Omega Fullscreen
Обидва екземпляри Opel Lotus Omega чудово збереглися
Фото: United Imports Cars

Другий Opel Lotus Omega проїхав лише 58 790 км. Автомобіль мав лише одного власника, який володів дилерським центром Opel і регулярно обслуговував там своє авто.

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Обидва автомобілі мають колір кузова British Racing Green та чорний інтер'єр. Двигун та все оснащення обох екземплярів працюють справно.

Opel Lotus Omega Fullscreen
Інтер'єр обох авто виконаний у чорному кольорі
Фото: United Imports Cars

Раніше Фокус писав, що на аукціон Silverstone Auctions виставили ексклюзивне тюнінговане купе Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 випуску.