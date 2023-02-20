На продаж виставили два неймовірно рідкісні заряджені Opel Omega 90-х (фото)
Opel Lotus Omega має динаміку на рівні суперкарів початку 90-х. Зараз ці авто є справжньою перлиною серед колекціонерів у всьому світі.
У США на продаж виставили відразу два найшвидші седани початку 90-х — Opel Lotus Omega. Вони добре збереглися і мають невеликі пробіги. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Opel Lotus Omega (також відомий як Lotus Carlton) побудований на базі стандартного седана, але був суттєво доопрацьований. Під капотом розташувався 3,6-літровий шестициліндровий турбований двигун потужністю 377 к.с. і 557 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною КПП. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 283 км/год.
Серед доробок також є спортивна підвіска, колісні диски BBS та покращена гальмівна система. Також Opel Lotus Omega отримав новий кузовний обвіс та спойлер на кришці багажника. Усього було випущено лише 950 таких авто.
Один із двох виставлених на продаж Opel Lotus Omega має пробіг 112 452 км. Його ціна складає 69 850 доларів. Більшість часу автомобіль провів у Франції. Близько трьох років тому седан імпортували до США.
Другий Opel Lotus Omega проїхав лише 58 790 км. Автомобіль мав лише одного власника, який володів дилерським центром Opel і регулярно обслуговував там своє авто.Важливо
Обидва автомобілі мають колір кузова British Racing Green та чорний інтер'єр. Двигун та все оснащення обох екземплярів працюють справно.
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