На продаж виставили два неймовірно рідкісні заряджені Opel Omega 90-х (фото)

Opel Lotus Omega має динаміку на рівні суперкарів початку 90-х. Зараз ці авто є справжньою перлиною серед колекціонерів у всьому світі.

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У США на продаж виставили відразу два найшвидші седани початку 90-х — Opel Lotus Omega. Вони добре збереглися і мають невеликі пробіги. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Opel Lotus Omega (також відомий як Lotus Carlton) побудований на базі стандартного седана, але був суттєво доопрацьований. Під капотом розташувався 3,6-літровий шестициліндровий турбований двигун потужністю 377 к.с. і 557 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною КПП. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 283 км/год.

[ + – ] Opel Lotus Omega оснащений 3,6-літровим двигуном із подвійним турбонаддувом. Фото: United Imports Cars

Серед доробок також є спортивна підвіска, колісні диски BBS та покращена гальмівна система. Також Opel Lotus Omega отримав новий кузовний обвіс та спойлер на кришці багажника. Усього було випущено лише 950 таких авто.

[ + – ] Opel Lotus Omega зовні відрізняється від стандартного седана новим кузовним обважуванням, колісними дисками та спойлером. Фото: United Imports Cars

Один із двох виставлених на продаж Opel Lotus Omega має пробіг 112 452 км. Його ціна складає 69 850 доларів. Більшість часу автомобіль провів у Франції. Близько трьох років тому седан імпортували до США.

[ + – ] Обидва екземпляри Opel Lotus Omega чудово збереглися Фото: United Imports Cars

Другий Opel Lotus Omega проїхав лише 58 790 км. Автомобіль мав лише одного власника, який володів дилерським центром Opel і регулярно обслуговував там своє авто.

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Обидва автомобілі мають колір кузова British Racing Green та чорний інтер'єр. Двигун та все оснащення обох екземплярів працюють справно.

[ + – ] Інтер'єр обох авто виконаний у чорному кольорі Фото: United Imports Cars

Раніше Фокус писав, що на аукціон Silverstone Auctions виставили ексклюзивне тюнінговане купе Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 випуску.