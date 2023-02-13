На продаж виставили рідкісний та ексклюзивний Jaguar 90-х (фото)

Усього випустили 12 Jaguar XJR-S "Monaco". Кожен із них виконаний з урахуванням індивідуальних побажань всіх клієнтів.

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На аукціон Silverstone Auctions виставили ексклюзивне купе тюнінговане Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 року випуску. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного будинку.

Незвичайний Jaguar XJR-S "Monaco" побудував ательє PBB Design. Його заснував колишній авіаційний інженер Пол Бейлі. Якось він намалював ескіз "красивішого спорткара XJS" і вирішив втілити його в реальність.

Тюнінговане купе отримало подовжений капот, нові повітрозабірники та модифіковані колісні арки. Також з'явилися інші фари та решітку радіатора.

[ + – ] Jaguar XJR-S "Monaco" зовні відрізняється новою передньою частиною та бічними повітрозабірниками Фото: Silverstone Auctions

Нові панелі кузова виготовлені зі скловолокна. Модифікації натхненні культовим Jaguar E-Type.

Загалом PBB Design побудувало лише 12 таких автомобілів. Перші два екземпляри були продані султанові Брунею, який був знаменитим автолюбителем.

Виставлений на аукціон Jaguar XJR-S Monaco був одним з перших побудованих в ательє. Він часто з'являвся на обкладинках різних автомобільних журналів та використовувався з рекламною метою компанії.

[ + – ] Позаду з'явилися подвійні вихлопні патрубки Фото: Silverstone Auctions

Спочатку цей екземпляр збудували для шотландського нафтового керівника. Через кілька років автомобіль перейшов до рук нинішнього власника.

Більшість інтер'єру виконана з якісної шкіри чорного кольору. Всередині також є вставки з дерева.

[ + – ] Інтер'єр виконаний із високоякісних матеріалів Фото: Silverstone Auctions

У 1999 році на авто встановили потужніший 6,0-літровий двигун V12 потужністю 318 к. с. Пізніше автомобіль отримав модифіковану систему впуску, подвійні вихлопні патрубки та підвіску, розроблену TWR.

Jaguar XJR-S "Monaco" має пробіг 95 тисяч кілометрів. Він добре зберігся і вимагає ремонту.

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За Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 випуску планують виручити від 21 700 до 28 933 доларів. Торги за лот розпочнуться 25 лютого о 14:00 за Києвом.

Раніше Фокус писав, що у США на продаж виставили унікальний пікап на базі Jaguar XJ8 1998 року.