На продаж виставили рідкісний та ексклюзивний Jaguar 90-х (фото)
Усього випустили 12 Jaguar XJR-S "Monaco". Кожен із них виконаний з урахуванням індивідуальних побажань всіх клієнтів.
На аукціон Silverstone Auctions виставили ексклюзивне купе тюнінговане Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 року випуску. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного будинку.
Незвичайний Jaguar XJR-S "Monaco" побудував ательє PBB Design. Його заснував колишній авіаційний інженер Пол Бейлі. Якось він намалював ескіз "красивішого спорткара XJS" і вирішив втілити його в реальність.
Тюнінговане купе отримало подовжений капот, нові повітрозабірники та модифіковані колісні арки. Також з'явилися інші фари та решітку радіатора.
Нові панелі кузова виготовлені зі скловолокна. Модифікації натхненні культовим Jaguar E-Type.
Загалом PBB Design побудувало лише 12 таких автомобілів. Перші два екземпляри були продані султанові Брунею, який був знаменитим автолюбителем.
Виставлений на аукціон Jaguar XJR-S Monaco був одним з перших побудованих в ательє. Він часто з'являвся на обкладинках різних автомобільних журналів та використовувався з рекламною метою компанії.
Спочатку цей екземпляр збудували для шотландського нафтового керівника. Через кілька років автомобіль перейшов до рук нинішнього власника.
Більшість інтер'єру виконана з якісної шкіри чорного кольору. Всередині також є вставки з дерева.
У 1999 році на авто встановили потужніший 6,0-літровий двигун V12 потужністю 318 к. с. Пізніше автомобіль отримав модифіковану систему впуску, подвійні вихлопні патрубки та підвіску, розроблену TWR.
Jaguar XJR-S "Monaco" має пробіг 95 тисяч кілометрів. Він добре зберігся і вимагає ремонту.Важливо
За Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 випуску планують виручити від 21 700 до 28 933 доларів. Торги за лот розпочнуться 25 лютого о 14:00 за Києвом.
Раніше Фокус писав, що у США на продаж виставили унікальний пікап на базі Jaguar XJ8 1998 року.