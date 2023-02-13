На продажу выставили самый редкий и эксклюзивный Jaguar 90-х (фото)

Всего было выпущено 12 Jaguar XJR-S "Monaco". Каждый из них выполнен с учетом индивидуальных пожеланий всех клиентов.

Related video

На аукцион Silverstone Auctions выставили эксклюзивное тюнингованное купе Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 года выпуска. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Необычный Jaguar XJR-S "Monaco" построило ателье PBB Design. Его основал бывший авиационный инженер Пол Бейли. Однажды он нарисовал эскиз "более красивого спорткара XJS" и решил воплотить его в реальность.

Тюнингованное купе получило удлиненный капот, новые воздухозаборники и модифицированные колесные арки. Также появились другие фары и решетка радиатора.

[ + – ] Jaguar XJR-S "Monaco" внешне отличается новой передней частью и боковыми воздухозаборниками Фото: Silverstone Auctions

Новые панели кузова изготовлены из стекловолокна. Модификации были вдохновенны культовым Jaguar E-Type.

Всего PBB Design построило только 12 таких автомобилей. Первые два экземпляра были проданы султану Брунея, который являлся знаменитым автолюбителем.

Выставленный на аукцион Jaguar XJR-S "Monaco" был одним из первых построенных в ателье. Он часто появлялся на обложках различных автомобильных журналов и использовался в рекламных целях компании.

[ + – ] Сзади появились двойные выхлопные патрубки Фото: Silverstone Auctions

Сперва этот экземпляр построили для шотландского нефтяного управляющего. Спустя несколько лет автомобиль перешел в руки нынешнего владельца.

Большая часть интерьера выполнена из качественной кожи черного цвета. Внутри также пресутсвуют вставки из дерева.

[ + – ] Интерьер выполнен из высококачественных материалов Фото: Silverstone Auctions

В 1999 году на авто установили более мощный 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 318 л.с. Позже автомобиль получил модифицированную систему впуска, двойные выхлопные патрубки и подвеску, разработанную TWR.

Jaguar XJR-S "Monaco" имеет пробег 95 тысяч км. Он отлично сохранился и не требует ремонта.

Важно

Дорогая капсула времени: обнаружен уникальный 32-летний суперкар Jaguar без пробега (фото)

За Jaguar XJR-S "Monaco" 1990 года выпуска планируют выручить от 21 700 до 28 933 долларов. Торги за лот начнутся 25 февраля в 14:00 по Киеву.

Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили уникальный пикап на базе Jaguar XJ8 1998 года.