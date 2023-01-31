Единственный в мире пикап Jaguar выставили на продажу за $29 000 (фото)

Пикап получил индивидуальные панели кузова и доработанную подвеску. Он сохранил заводской 4,0-литровый двигатель V8 и все остальное оснащение модели.

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В США на продажу выставили уникальный пикап на базе Jaguar XJ8 1998 года. Автомобиль отлично сохранился и имеет небольшой пробег. Подробности рассказали в объявлении на eBay.

Необычный пикап построил энтузиаст Дэвид Колвин. Он выкладывал процесс сборки авто на своем YouTube-канале.

Пикап Jaguar XJ8 оснащается заводским 4,0-литровым двигателем V8 мощностью 290 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

[ + – ] Под капотом Jaguar XJ8 установлен 290-сильный двигатель V8 Фото: ebay.com

Автомобиль имеет пробег 151 022 км. Кузов и двигатель модели выглядят как новые.

[ + – ] Индивидуальные панели кузова отлично сочетаются с дизайном авто Фото: ebay.com

Интерьер Jaguar XJ8 также сохранил свой вид. Только на кожаных сиденьях есть незначительные потертости.

[ + – ] Интерьер Jaguar XJ8 хорошо сохранился Фото: ebay.com

Внешность пикапа максимально приближена к оригиналу. Даже индивидуальные панели кузова не выделяются.

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Обычно Jaguar XJ8 продается в США по цене около 10 тысяч долларов. Тем не менее за эксклюзивный пикап просят 29 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на аукционе продадут оригинальное купе Subaru Impreza S5 WRC, специально подготовленное для мирового чемпионата по ралли.