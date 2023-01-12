Единственный в мире шестиколесный Porsche продают по цене Bentley Bentayga (фото)

Пикап изготовлен из частей от различных моделей Porsche. Он получил погрузочное пространство длиной 2050 мм, покрытое дубовым полом.

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Пикап построен из частей от различных моделей Porsche. Передняя часть взята от модели 944 S2, которая выпускалась с 1989 по 1991 год. Фары взяты от модели 924 Carrera GT 1980 года выпуска.

[ + – ] Передняя часть пикапа взята от Porsche 944 S2 Фото: 914-boxergarage

Постройка проекта началась в 1995 году и была завершена в 2021 году. Он разрешен для использования на дорогах общего пользования, а его пробег составляет 1200 км.

Кузов окрасили в оранжевый цвет "Continental Orange", который дополнили черной графикой. На авто установили шесть 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков BBS от Porsche 993 Turbo 1995 года выпуска.

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Задняя часть пикапа имеет погрузочное пространство длиной 2050 мм, покрытое дубовым полом. Сделанные на заказ панели кузова имеют квадратные широкие крылья над задним колесом.

[ + – ] Погрузочного пространства хватает для перевозки скутера Фото: 914-boxergarage

Интерьер рассчитан на два человека. Он изготовлен из черной кожи и оранжевой ткани с контрастной строчкой.

[ + – ] В интерьере преобладают черный и ярко-оранжевый цвета Фото: 914-boxergarage

Под капотом установлен атмосферный 3,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, заимствованный у модели Porsche 968. Он выдает мощность 240 л.с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Две задние оси являются ведущими.

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