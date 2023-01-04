Бюджетную Honda превратили в копию редкого спорткара Porsche 356 (видео)

Реплика культового спорткара построена на базе Honda City. Кузов автомобиля уже завершен, а двигатель и интерьер требуют доработок.

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Классические Porsche заставляют сердца многих автолюбителей по всему миру биться чаще, но позволить их могут далеко не все. Энтузиаст из Индии построил бюджетную реплику раритетного 356 Speedster с нуля у себя дома. Результат работы показали на YouTube-канале Talking Cars.

Прежде чем преступить к созданию реплики Porsche 356 Speedster, энтузиаст детально изучил оригинальную модель. Он спланировал сборку модели и выбрал "донора".

Реплика спорткара построена на базе компактного седана Honda City с автоматической коробкой передач. Чтобы установить двигатель сзади, инженер создал специальный каркас. Подвеска авто была построена с нуля.

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Для создания кузова энтузиаст нашел 3D-изображение оригинального Porsche 356 Speedster. Его изготовили из стекловолокна, а вся работа заняла четыре года.

Результат получился невероятным. Многие автолюбители и прохожие не сразу догадываются о том, что перед ними не настоящий Porsche 356 Speedster. Тем не менее создатель авто планирует сделать его еще лучше.

Ранее Фокус поделился, что в Таиланде энтузиаст создал из Honda Civic EG5 хэтчбек в стиле Porsche.