Старую Honda Civic превратили в странный хэтчбек Porsche (фото)

На Honda Civic установили переднюю оптику и бамперы в стиле Porsche 911. Необычный проект получил название Civiche EG911.

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В Таиланде энтузиаст создал странный проект на базе Honda Civic EG5. Он попытался приблизить внешность хэтчбека к Porsche. Результат опубликовали на Instagram-странице mozy_3dcustom.

Владелец хотел сделать Honda Civic максимально похожим на Porsche. Для этого он установил широкий обвес и новые бампера, а также заменил передние фары и задние фонари хэтчбека на другие.

Проект получил название Civiche EG911. Передняя оптика напоминает фары Porsche 911. Передний бампер похож на те, которые устанавливает немецкий бренд на свои спортивные авто.

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Энтузиаст не стал кардинально переделывать кузов Honda Civic, поэтому он остался узнаваемым при взгляде на его силуэт. На багажнике отсутствуют все опознавательные эмблемы, что прохожие ничего не заподозрили.

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Чтобы придать проекту более спортивный вид, владелец установил на него легкосплавные пятиспицевые диски. Интерьер хэтчбека остался без изменений.

Civiche EG911 выставлен на продажу в Таиланде. Его цена остается неизвестной.

Ранее Фокус писал, что в Германии тюнеры создали проект на базе новейшего суперкара Maserati MC20.