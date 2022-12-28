Стару Honda Civic перетворили на дивний хетчбек Porsche (фото)

На Honda Civic встановили передню оптику та бампери у стилі Porsche 911. Незвичайний проєкт отримав назву Civiche EG911.

Related video

У Таїланді ентузіаст створив дивний проєкт на базі Honda Civic EG5. Він спробував наблизити зовнішність хетчбека до Porsche. Результат опублікували на Instagram-сторінці mozy_3dcustom.

Власник хотів зробити Honda Civic максимально схожим на Porsche. Для цього він встановив широкий обвіс та нові бампери, а також замінив передні фари та задні ліхтарі хетчбека на інші.

Проєкт отримав назву Civiche EG911. Передня оптика нагадує фари Porsche 911. Передній бампер нагадує ті, які встановлює німецький бренд на свої спортивні авто.

[ + – ] Зовнішність хетчбека тепер нагадує культовий Porsche 911

Ентузіаст не став кардинально переробляти кузов Honda Civic, тому він залишився впізнаваним при погляді на силует. На багажнику відсутні всі розпізнавальні емблеми, що перехожі нічого не запідозрили.

Важливо

Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото)

Щоб надати проєкту більш спортивного вигляду, власник встановив на нього легкосплавні п'ятиспицеві диски. Інтер'єр хетчбека залишився без змін.

Civiche EG911 виставлено на продаж у Таїланді. Його ціна залишається невідомою.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині тюнери створили проєкт на базі нового суперкара Maserati MC20.