У Німеччині взялися покращити новий суперкар Maserati (фото)

Новий Maserati MC20 став агресивнішим на вигляд та отримав легкі кузовні панелі з карбону. Потужність двигуна збільшили до 720 к. с., а максимальна швидкість перевищила 330 км/год.

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Знамените німецьке тюнінг-ательє Mansory презентувало черговий екстравагантний проєкт. Цього разу там взялися доопрацювати суперкар Maserati MC20. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mansory.

[ + – ] Потужність двигуна суперкара підняли до 720 к. с. Фото: Mansory

Тюнінг Maserati MC20 2022 вийшов досить ґрунтовним. У купе практично не залишилося рідних кузовних панелей — усіх їх замінили карбоновими. Це знизило масу авто, хоча вона й так була невеликою — 1 475 кг.

[ + – ] Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Mansory

Крім того, дизайн став агресивнішим — автомобілю розширили крила, додали обважування, дифузор і величезне антикрило. Також з'явилися нові 10-спицеві ковані колеса діаметром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду.

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Салон Maserati MC20 також став оригінальнішим. В обробці тепер поєднуються яскраво-жовта стьобана шкіра та карбон, а сидіння прикрасили візерунком у вигляді італійського прапора.

[ + – ] Салон обробили жовтою шкірою і карбоном Фото: Mansory

Двигун Maserati MC20 ґрунтовно переробили, що підняло його потужність із 620 до 720 к. с. Піковий крутний момент виріс із 730 до 850 Нм. Тепер суперкар здатний розганятися до 100 км/год за 2,7 с, а його максимальна швидкість перевищує 330 км/год. При цьому витрата палива відносно невелика — 12,1 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії показали електричний суперкар, здатний розганятися до 100 км/год всього за 1,4 с.