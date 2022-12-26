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Авто

В Германии взялись улучшить новейший суперкар Maserati (фото)

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Фото: Mansory | Maserati MC20 от Mansory стал агрессивнее на вид

Новый Maserati MC20 стал агрессивнее на вид и получил легкие кузовные панели из карбона. Мощность двигателя увеличили до 720 л. с., а максимальная скорость превысила 330 км/ч.

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Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Mansory презентовало очередной экстравагантный проект. На этот раз там взялись доработать суперкар Maserati MC20. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mansory.

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Мощность двигателя суперкара подняли до 720 л. с.
Фото: Mansory

Тюнинг Maserati MC20 2022 получился весьма основательным. У купе практически не осталось родных кузовных панелей – всех их заменили карбоновыми. Это снизило массу авто, хотя она и так была небольшой — 1475 кг.

Maserati MC20, тюнинг Maserati MC20, Maserati MC20 Mansory, Mansory Maserati MC20, суперкар Maserati Fullscreen
Сзади появилось огромное антикрыло
Фото: Mansory

Кроме того, дизайн стал агрессивнее — автомобилю расширили крылья, добавили обвес, диффузор и огромное антикрыло. Также появились новые 10-спицевые кованные колеса диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

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Салон Maserati MC20 также стал оригинальнее. В отделке теперь сочетаются ярко-желтая стеганная кожа и карбон, а сиденья украсили узором в виде итальянского флага.

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Салон отделали желтой кожей и карбоном
Фото: Mansory

Двигатель Maserati MC20 основательно переработали, что подняло его мощность с 620 до 720 л. с. Пиковый крутящий момент вырос с 730 до 850 Нм. Теперь суперкар способен разгоняться до 100 км/ч за 2,7 с, а его максимальная скорость превышает 330 км/ч. При этом расход топлива относительно небольшой — 12,1 л на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании показали электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч всего за 1,4 с.