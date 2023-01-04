Бюджетну Honda перетворили на копію рідкісного спорткара Porsche 356 (відео)

Репліка культового спортивного автомобіля побудована на базі Honda City. Кузов автомобіля вже завершено, а двигун та інтер'єр вимагають доробок.

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Класичні Porsche змушують серця багатьох автолюбителів у всьому світі битися частіше, але дозволити їх собі можуть далеко не всі. Ентузіаст із Індії побудував бюджетну репліку раритетного 356 Speedster із нуля в себе вдома. Результат роботи показали на YouTube каналі Talking Cars.

Перш ніж почати створення репліки Porsche 356 Speedster, ентузіаст детально вивчив оригінальну модель. Він спланував складання моделі та вибрав "донора".

Репліка спортивного автомобіля побудована на базі компактного седана Honda City з автоматичною коробкою передач. Щоб встановити двигун ззаду, інженер створив спеціальний каркас. Підвіска авто була збудована з нуля.

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Для створення кузова ентузіаст знайшов 3D-зображення оригінального Porsche 356 Speedster. Його виготовили зі скловолокна, а вся робота зайняла чотири роки.

Результат вийшов неймовірним. Багато автолюбителів і перехожих не відразу здогадуються про те, що перед ними не справжній Porsche 356 Speedster. Проте творець авто планує зробити його ще кращим.

Раніше Фокус поділився, що в Таїланді ентузіаст створив із Honda Civic EG5 хетчбек у стилі Porsche.