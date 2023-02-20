На продажу выставили два невероятно редких заряженных Opel Omega 90-х (фото)
Opel Lotus Omega обладает динамикой на уровне суперкаров начала 90-х. Сейчас эти авто являются настоящей жемчужиной среди коллекционеров по всему миру.
В США на продажу выставили сразу два быстрейших седана начала 90-х — Opel Lotus Omega. Они отлично сохранились и имеют небольшие пробеги. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Opel Lotus Omega (также известен как Lotus Carlton) построен на базе стандартного седана, но был существенно доработан. Под капотом расположился 3,6-литровый турбированный шестицилиндровый двигатель мощностью 377 л.с. и 557 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической КПП. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.
Среди доработок также есть спортивная подвеска, колесные диски BBS и улучшенная тормозная система. Также Opel Lotus Omega получил новый кузовной обвес и спойлер на крышке багажника. Всего было выпущено только 950 таких авто.
Один из двух выставленных на продажу Opel Lotus Omega имеет пробег 112 452 км. Его цена составляет 69 850 долларов. Большую часть времени автомобиль провел во Франции. Около трех лет назад седан импортировали в США.
Второй Opel Lotus Omega проехал всего 58 790 км. У автомобиля был только один владелец, который владел дилерским центром Opel и регулярно обслуживал там свое авто.Важно
Оба автомобиля имеют цвет кузова British Racing Green и черный интерьер. Двигатель и все оснащение обоих экземпляров работают исправно.
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