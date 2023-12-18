В Україні з'явився надпотужний британський електрокросовер із запасом ходу 650 км (фото)

Lotus Eletre — перший кросовер в історії британської марки. Електромобіль запропоновано у версіях на 612 і 918 к. с., а його запас ходу досягає 650 км.

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В Україну приїхав новий Lotus Eletre. Спортивний електричний кросовер сфотографували в Одесі. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Новий Lotus Eletre — не тільки перший кросовер в історії марки, а й перша модель у новому електричному сімействі. Примітно, що, на відміну від спорткарів Lotus, випускають його не у Великій Британії, а в Китаї — на підприємстві концерну Geely, якому належить бренд.

Авто вирізняється оригінальним дизайном передньої частини Фото: Autogeek

Кросовер Lotus Eletre досягає 5,1 м у довжину при колісній базі 3,02 м. У нього оригінальний дизайн із високим капотом, вираженим "носом" і тоненькими діодними фарами.

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У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї. В оздобленні використані шкіра і карбон, а оснащення охоплює чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіску, повнокероване шасі та електропривод сидінь.

Електрокар доступний у версіях на 612 і 918 к. с. Фото: Autogeek

В Україну привезли версію Lotus Eletre S із двома електромоторами потужністю 612 к. с. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 260 км/год, а її запас ходу становить 650 км. Ціна — $116 000.

В оздобленні використані шкіра і карбон Фото: Autogeek

Крім того, існує екстремальний 918-сильний Lotus Eletre R. Він розганяється до сотні за 2,95 с.

До слова, в Україні є спортивний Lotus із двигуном від седана Toyota Camry.

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