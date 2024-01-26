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Найдешевший електрокросовер Hyundai за 22 000 євро вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Casper отримає електричну версію

Електромобіль Hyundai Casper відрізняється від бензинової моделі дизайном оптики і колісних дисків. Кросовер отримає модифікації із запасом ходу 300 і 400 км.

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Компактний кросовер Hyundai Casper отримає електричну версію. Її мають презентувати наприкінці 2024 року, а поки що електрокар проходить тести в Японії. Про це повідомляє сайт Motor.es.

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Електромобіль тестують у Японії
Фото: Motor.es

Електромобіль Hyundai Casper обклеєний камуфляжною плівкою, але можна розгледіти змінені діодні фари і нові піксельні ліхтарі на всю ширину кузова. Також у 3,6-метрового кросовера особливі колісні диски з поліпшеною аеродинамікою.

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Салон Hyundai Casper на фото не видно, проте стало відомо, що електрокросовер отримає цифрову панель приладів і 8,0-дюймовий тачскрін.

Очікується, що електромобіль Hyundai Casper запропонують у двох модифікаціях, їхній запас ходу становитиме приблизно 300 і 400 км.

Hyundai Casper, новий Hyundai Casper, електромобіль Hyundai, кросовер Hyundai Fullscreen
Електрична версія отримала піксельні ліхтарі
Фото: Motor.es

Спочатку електрокар Hyundai випускатимуть у Південній Кореї, але не виключено, що збірку налагодять у Чехії, де вже випускають Hyundai Kona. Ціна авто складе близько 22 000 євро, а його основними суперниками стануть Dacia Spring і новий Citroen e-C3. Цілком можливо, що для окремих країн модель перейменують.

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