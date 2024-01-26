Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Самый дешевый электрокроссовер Hyundai за 22 000 евро впервые заметили на дорогах (фото)

Hyundai Casper, новый Hyundai Casper, электромобиль Hyundai, кроссовер Hyundai
Фото: Hyundai | Hyundai Casper получит электрическую версию

Электромобиль Hyundai Casper отличается от бензиновой модели дизайном оптики и колесных дисков. Кроссовер получит модификации с запасом хода 300 и 400 км.

Related video

Компактный кроссовер Hyundai Casper получит электрическую версию. Ее должны презентовать в конце 2024 года, а пока электрокар проходит тесты в Японии. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Hyundai Casper, новый Hyundai Casper, электромобиль Hyundai, кроссовер Hyundai Fullscreen
Электромобиль тестируют в Японии
Фото: Motor.es

Электромобиль Hyundai Casper обклеен камуфляжной пленкой, но можно разглядеть измененные диодные фары и новые пиксельные фонари на всю ширину кузова. Также у 3,6-метрового кроссовера особые колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Важно
Брутальный дизайн и богатое оснащение: Hyundai презентовали кроссовер за $13 500 (фото)
Брутальный дизайн и богатое оснащение: Hyundai презентовали кроссовер за $13 500 (фото)

Салон Hyundai Casper на фото не видно, однако стало известно, что электрокроссовер получит цифровую панель приборов и 8,0-дюймовый тачскрин.

Ожидается, что электромобиль Hyundai Casper предложат в двух модификациях их запас хода составит примерно 300 и 400 км.

Hyundai Casper, новый Hyundai Casper, электромобиль Hyundai, кроссовер Hyundai Fullscreen
Электрическая версия получила пиксельные фонари
Фото: Motor.es

Поначалу электрокар Hyundai будут выпускать в Южной Корее но не исключено, что сборку наладят в Чехии, где уже выпускают Hyundai Kona. Цена авто составит около 22 000 евро, а его основными соперниками станут Dacia Spring и новый Citroen e-C3. Вполне возможно, что для отдельных стран модель переименуют.

Ранее Фокус рассказывал про новый компактный кроссовер Hyundai Bayon.

Также мы писали про новый электрокроссовер от Honda и General Motors.