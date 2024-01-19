Електричний флагман: розкрито подробиці нового конкурента Tesla Model X від Jeep (фото)

Новий Jeep Wagoneer S — великий преміальний електрокросовер із трьома рядами сидінь. Його 600-сильна установка дасть змогу стартувати до 100 км/год за 3,5 с.

Related video

З'явилася інформація про новий Jeep Wagoneer S. Розкішний електрокросовер для сім'ї вийде на ринок восени нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Jeep Wagoneer S стане флагманським електрокаром марки Фото: Stellantis

Електромобіль Jeep Wagoneer S продаватимуть не тільки в Північній Америці, а й у Європі та на інших ринках. Кросовер стане флагманом у новій електричній лінійці марки і кине виклик Tesla Model X.

На відміну від компактного Jeep Avenger, який може бути електрокаром або гібридом, Wagoneer S буде виключно електричним. Його побудують на новій платформі STLA Large концерну Stellantis.

Електрокар отримає 600-сильну установку Фото: Jeep

Для Jeep Wagoneer S готують повнопривідну силову установку потужністю близько 600 сил, що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу електромобіля становитиме приблизно 640 км.

Важливо

Оригінальний італійський конкурент Mini повністю розсекречений до прем'єри (фото)

Обтічний електрокросовер Jeep Wagoneer S отримає решітку радіатора з підсвічуванням. У салоні п'ятиметрового авто встановлять три ряди сидінь. Оскільки модель флагманська, то варто очікувати дороге оздоблення і багату комплектацію.

Запас ходу електрокросовера становитиме близько 640 км Фото: Stellantis

Раніше стало відомо, що слідом за Jeep Wagoneer S піде модель Recon. Вона націлена на бездоріжжя і стане електричною альтернативою Wrangler.

Також Фокус повідомляв, що в Stellantis готують компактний спортивний електрокросовер.