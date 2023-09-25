Jeep готує преміальний електрокросовер із запасом ходу 600 км (фото)

Jeep Wagoneer S дебютує в США вже наступного року. Електрокросовер отримає 600-сильну силову установку і зможе розганятися до сотні за 3,5 секунди.

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З'явилися перші подробиці про електрокросовер Jeep Wagoneer S. Новинка отримає 600-сильну силову установку і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті Autocar.

Новий Jeep Wagoneer S складе конкуренцію BMW iX. Електрокросовер сягатиме в довжину близько 5 метрів і стане новою флагманською електричною моделлю бренду.

Jeep Wagoneer S складе конкуренцію BMW iX Фото: Jeep

Новинка буде орієнтована на ринок США. Старт продажів кросовера заплановано на 2024 рік, а ще через рік він стане доступний і в Європі.

Jeep Wagoneer S буде заснований на новій платформі STLA Large від Stellantis. Загалом на ній буде побудовано сім моделей від американського бренду.

Електрокросовер оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 600 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 3,5 секунди.

Також новинка отримає акумуляторну батарею великої місткості. Запас ходу становитиме близько 600 км на одному заряді.

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Jeep Wagoneer S отримає розкішний інтер'єр і передові технології. Вартість електрокросовера поки що невідома.

Раніше Фокус писав, що в США випустили п'ятимільйонний екземпляр Jeep Wrangler.