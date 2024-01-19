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Электрический флагман: раскрыты подробности нового конкурента Tesla Model X от Jeep (фото)

Jeep Wagoneer S, новый Jeep Wagoneer, Jeep Wagoneer, электромобиль Jeep
Фото: Stellantis | Jeep Wagoneer S выйдет на рынок осенью

Новый Jeep Wagoneer S — большой премиальный электрокроссовер с тремя рядами сидений. Его 600-сильная установка позволит стартовать до 100 км/ч за 3,5 с.

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Появилась информация про новый Jeep Wagoneer S. Роскошный электрокроссовер для семьи выйдет на рынок осенью нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Jeep Wagoneer S, новый Jeep Wagoneer, Jeep Wagoneer, электромобиль Jeep Fullscreen
Jeep Wagoneer S станет флагманским электрокаром марки
Фото: Stellantis

Электромобиль Jeep Wagoneer S будет продаваться не только в Северной Америке, но и в Европе, и на других рынках. Кроссовер станет флагманом в новой электрической линейке марки и бросит вызов Tesla Model X.

В отличие от компактного Jeep Avenger, который может быть электрокаром или гибридом, Wagoneer S будет исключительно электрическим. Его построят на новой платформе STLA Large концерна Stellantis.

Jeep Wagoneer S, новый Jeep Wagoneer, Jeep Wagoneer, электромобиль Jeep Fullscreen
Электрокар получит 600-сильную установку
Фото: Jeep

Для Jeep Wagoneer S готовят полноприводную силовую установку мощностью около 600 сил, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода электромобиля составит примерно 640 км.

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Обтекаемый электрокроссовер Jeep Wagoneer S получит решетку радиатора с подсветкой. В салоне пятиметрового авто установят три ряда сидений. Поскольку модель флагманская, то стоит ожидать дорогую отделку и богатую комплектацию.

электрокар Jeep Wagoneer S, новый Jeep Wagoneer, Jeep Wagoneer, электромобиль Jeep Fullscreen
Запас хода электрокроссовера составит около 640 км
Фото: Stellantis

Ранее стало известно, что вслед за Jeep Wagoneer S последует модель Recon. Она нацелена на бездорожье и станет электрической альтернативой Wrangler.

Также Фокус сообщал, что в Stellantis готовят компактный спортивный электрокроссовер.